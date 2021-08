Così Sergio Mattarella nel suo intervento al Meeting di Rimini

(LaPresse) Sergio Mattarella parla della crisi in Afghanistan, senza citare il Paese mediorientale, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione del Meeting 2021 di Rimini di Comunione e liberazione. “La storia ci insegna costantemente quante minacce vi siano alla libertà e quanti sacrifici sono richiesti per conquistarla. Ci indica anche che si tratta di un bene indivisibile tra le donne e gli uomini di ogni Continente. Ci rendiamo conto di quanto la mancanza di libertà o la perdita di essa in altri luoghi del mondo colpisca la nostra coscienza e incida sulla comune convivenza nella sempre più integrata comunità mondiale. Nuove sfide si pongono, quindi, continuamente davanti a noi”, ha sottolinea Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata