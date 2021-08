Così il leader del Movimento 5 Stelle in visita a Salerno

(LaPresse) “Col Pd dialogo privilegiato ma un partito unico Pd-M5S non è nell’ordine delle cose attuali”. Così il leader pentastellato Giuseppe Conte a Salerno, per un’iniziativa con la candidata sindaco, civica appoggiata dal M5S, Elisabetta Barone. “E’ una cosa da vivere con serenità. Dov’è stato possibile, come a Napoli, abbiamo fatto un patto che ci vedi tutti uniti dietro un progetto politico. A Salerno non c’erano le condizioni”, ha aggiunto l’ex premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata