Il leader della Lega a Diamante: "Rivedere il reddito di cittadinanza"

(LaPresse) Matteo Salvini in Calabria torna ad attaccare il capo del Viminale Luciana Lamorgese per la gestione dell’immigrazione. “Chiediamo al ministro di fare il ministro e difendere la sicurezza nazionale”, afferma il leader della Lega che a Diamante, in provincia di Cosenza, ha incontrato il candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto e il governatore della Calabria facente funzioni Antonino Spirlì. “Non è possibile controllare il Green pass a mamme e bambini e far sbarcare migliaia di persone da terre dove non c’è nessuna vaccinazione”, ha aggiunto. Il numero uno del Carroccio ha anche ribadito la sua convinzione circa la necessità di rivedere il reddito di cittadinanza.

