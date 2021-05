Sull'isola sono arrevate oltre 2mila persone. Il sindaco: "Numeri alti, sono preoccupato"

Sono quattro le imbarcazioni giunte nella notte tra domenica e lunedì nel porto di Lampedusa, con a bordo 635 migranti . Al momento si sta lavorando al piano di trasferimenti per il trasbordo su navi quarantena, per accertare la presenza di eventuali persone positive al Covid-19. In 24 ore, nell’isola, ci sono stati circa 20 sbarchi, per un totale di oltre 2mila persone arrivate a Lampedusa.

Prima dello sbarco delle quattro imbarcazioni, erano approdati a lampedusa un peschereccio con a bordo 352 persone, soccorso dalla Guardia costiera; un altro salvataggio ha riguardato una imbarcazione, a 15 miglia dalla costa, con 87 migranti. Altre 101 persone, tra cui donne e 3 bambini, sono stati soccorsi a 12 miglia. Un altro sbarco ha visto arrivare a Lampedusa 95 persone.

Il sindaco di Lampedusa: “Numeri molto alti, sono preoccupato”

“Numeri molto alti, sono preoccupato, anche perché siamo ancora in emergenza Covid. Si parla del problema solo quando ci sono sbarchi, ma la questione è più ampia”. Lo dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello, intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’è Desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. “Bisogna capire che non si può intervenire solo nel momento in cui si arriva, ma anche nel momento in cui si parte – afferma -. Meloni parla di blocco navale? Dovrebbe fare la prova sul campo per capire che quello che dice non è attuabile, a meno che non si dica: chi si avvicina alle coste italiane sarà colpito e affondato”. “Quando a gennaio abbiamo avuto i primi sbarchi, i segnali erano molto chiari, bastava un giorno di bel tempo per vedere arrivare 700-800 persone – sottolinea -. Ognuno si stupisce, ma se in Italia il fenomeno delle migrazioni viene preso in considerazione solo quando c’è l’emergenza o quando c’è la campagna elettorale, non si riesce mai a capire quale sia la grandezza del fenomeno e del problema d’affrontare”.

