Il premier favorevole al provvedimento. Renzi attacca: "È un fallimento"

Il premier Mario Draghi prende posizione sul reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei Cinque Stelle messo però in discussione da larga parte della maggioranza di governo. “Condivido in pieno il concetto che c’è alla base del provvedimento”, ha dichiarato Draghi, aggiungendo che è troppo presto per dire se sarà ridisegnato o riformato e come cambierà, eventualmente, la platea dei beneficiari. Matteo Renzi attacca: “Il sussidio è un fallimento”. Di parere opposto la Caritas, che definisce il reddito di cittadinanza “uno strumento di promozione umana”.

