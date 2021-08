La capogruppo dem alla Camera: "Salvini scegli le convenienze di partito"

(LaPresse) – La riforma Carabia domenica è approdata in aula alla Camera. “Gli italiani vogliono processi giusti e veloci. con questa riforma la giustizia in Italia fa un passo avanti. Il Pd ha scelto la serietà e la responsabilità perché sa quanto le riforme siano necessarie per il paese, altri come Salvini preferiscono scegliere le convenienze di partito”, dice la capogruppo alla Camera del Pd Debora Serracchiani.

