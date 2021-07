Il leader della Lega sulle dimostrazioni: "Non convocate da noi. Smorziamo i toni"

(LaPresse) – “Sono contro ogni genere di violenza. C’erano in piazza medici, avvocati e studenti. La manifestazione non è stata chiesta dalla Lega. Ci sono manifestazioni di ogni genere in cui i cittadini possono decidere se aderire o meno, non c’era l’adesione ufficiale della Lega. Io condanno ogni genere di violenza fisica e verbale. Io ero altrove. Se siamo in democrazia ognuno è libero di manifestare se poi ci sono insulti o violenza si condannano. Se vanno in piazza i centri sociali le auto le incendiano. Invito a stemperare i toni perchè chi si vaccina non è un sorcio e chi non si vaccina non è un sorcio e chi si vaccina non è amico delle multinazionali”. Così Matteo Salvini a margine del banchetto per la raccolta firme per il referendum sulla Giustizia a largo Tonioli a Roma.

