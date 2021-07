Il leader della Lega: "Spero che il M5S non la tiri alla lunga per altre settimane"

(LaPresse) “Stiamo lavorando come Lega perché passi questa riforma della giustizia. I referendum sono una garanzia che la riforma complessiva la faranno i cittadini, ma intanto è importante che il Parlamento approvi la prima riforma del sistema penale”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, a margine del banchetto per la raccolta firme per i Referendum sulla giustizia in largo Tonioli a Roma. “Come Lega abbiamo proposto di aggiungere, oltre ai reati di mafia, i reati di violenza sessuale e di traffico di droga fra quelli su cui andare fino in fondo senza che i processi possano terminare prima del tempo. Sto facendo opera di mediazione e vediamo di chiuderla entro oggi. Poi si fanno mediazioni, anche noi approviamo progetti che non condividiamo al 100% ma siamo in un momento di emergenza. Spero che il Movimento Cinque Stelle non la tiri alla lunga per altri giorni o settimane”, ha aggiunto Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata