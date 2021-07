(LaPresse) “Noi non siamo per gli obblighi, le multe o i divieti, ne ho parlato con il presidente Draghi e per me fa fede quello che pensa il presidente Draghi e non altri“. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti dopo l’incontro con il premier Mario Draghi a palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene e quindi per questa settimana non si parla di restrizioni, divieti, limitazioni o burocrazie, aspettiamo di vedere i dati e poi ne riparleremo la prossima settimana”, ha aggiunto il leader del Carroccio. Chiediamo che prima di ipotizzare ulteriori limitazioni sui trasporti, treni, aerei, obblighi per insegnanti e operai si aspettino dei dati perché c’è una stagione turistica in pieno corso e prima di complicare la vita agli operatori commerciali e alle famiglie con figli aspettiamo dei dati”.

