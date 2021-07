La ministra: "Non si metta in discussione l'unità della coalizione"

(LaPresse) “Alla fine credo che con la Meloni si possa e si debba trovare un momento di chiarimento. Capisco anche la sua delusione ma sono anche convinta che non si possa mettere in discussione l’unità del centrodestra proprio oggi che il centrodestra ha le potenzialità e le chance per rappresentare la stragrande maggioranza degli italiani”. Così la ministro per il Sud e della Coesione territoriale, Mara Carfagna, a margine di un incontro a Napoli. “Confido nella capacità dei leader del centrodestra di trovare un momento per chiarire malintesi che in questi giorni hanno alimentato le tensioni” conclude Carfagna.

