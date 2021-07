La leader di Fratelli d'Italia a Napoli

(LaPresse) “Non si può dubitare della volontà di FdI di stare all’interno del Centrodestra, la domanda che ho posto questa mattina e continuo a porre è capire se invece da parte degli alleati si prendono in considerazione scenari diversi anche per il futuro. A questo punto mi pare necessario chiarirlo”. Così Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia, intervenuta a Napoli alla presentazione del suo libro ‘Io sono Giorgia’.

“Dopodiché FdI continuerà a fare come sempre tutto quello che può per l’unità del Centrodestra – aggiunge Meloni -, per arrivare al governo con il centrodestra, però ovviamente chiediamo come tutti rispetto, per la nostra storia politica, per il lavoro che abbiamo fatto e per le regole che tengono insieme questa coalizione, sicuramente la vicenda della Rai particolarmente, sommata ad altre, ha aperto alla necessità di un chiarimento” conclude il leader di FdI.

