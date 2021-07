(LaPresse) – “Dobbiamo defiscalizzare gli utili delle imprese che esportano”. Così il ministro degli Esteri Di Maio a margine del forum “Export e made in Italy: l’internazionalizzazione come strumento per lo sviluppo delle imprese” a Ischia. “Non dobbiamo confondere internazionalizzazione con delocalizzazione” ha aggiunto “l’obiettivo è una riforma del fisco equa che guardi a internazionalizzare”.

