Resta alta la tensione sul Ddl Zan con una maggioranza sempre più spaccata che cerca oggi una faticosa intesa. “Voglio escludere che nelle parole di Renzi si celi un accordo con Salvini, ho i brividi all’idea che ci sia”, ha detto Alessandro Zan, deputato dem e promotore del decreto legge, ai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital. “Una legge che tutela dai crimini d’odio non si può barattare con un accordo di potere. Renzi vuole essere protagonista di una mediazione, ma rischia di far saltare la legge. La destra invece vuole solo decapitarla. Paura che la legge non venga approvata? Intanto, andiamo in aula dalla commissione giustizia e incrociamo le dita. Poi leggiamo gli emendamenti dei partiti. Nel Pd ci sono dubbi e perplessità su alcuni punti, ma siamo compatti. Se Italia Viva vota compatta, in Senato ci sono i numeri”.

Se il ddl Zan dovesse arrivare in aula senza una mediazione tra i partiti “si prendano loro, Pd e 5Stelle, la responsabilità di affossare il tema. Noi abbiamo accolto l’appello del Santo Padre e spero che lo facciano con responsabilità anche Pd e M5S ad approvare subito una legge che punisce severamente le discriminazioni, togliendo i 2/3 articoli che sono critici”. Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto a Radio Anch’io su Rai Radio1.

“Se si trova prima un’intesa per modificare gli articoli siamo disposti a votare la calendarizzazione. Se la logica è quella ‘prendere o lasciare’…se guerra deve essere , guerra sarà”. Lo dice il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo arrivando a palazzo Giustiniani per il tavolo di maggioranza sul ddl Zan.

“Mi aspettavo un’alzata di scudi dalla Lega e non dal Pd sulla nostra proposta di mediazione che è quella di tornare al testo Scalfarotto: tra Zan e Pillon esiste una terra di mezzo e noi abbiamo lavorato su quello. Letta prova a gettare fumo negli occhi ma non ci riesce: è una non notizia che non ci sia la richiesta di voto segreto dal Pd ma il segretario dem sa benissimo che bastano 20 senatori . Noi voteremo la calendarizzazione in aula del ddl come sempre abbiamo detto e non faremo mancare mai il nostro voto favorevole alla legge contro le discriminazioni omotransfobiche: se oggi però ci fosse l’intesa ci potrebbe essere un accordo politico per blindare il testo alla Camera. È chiaro che né Iv né il Pd chiederanno il voto segreto ma qualcuno lo farà ed allora se il provvedimento sarà affossato in aula, avremo tutti fallito perché avremo lasciato senza tutele tante persone”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ad Omnibus.

Il Ddl Zan “è un disegno di legge di iniziativa parlamentare ed è giusto che sia il Parlamento a dirimere la questione, mi auguro che passi attraverso una discussione e un accordo in Parlamento. Ritengo che la libertà di espressione vada sempre garantita, così come è importante la lotta a ogni forma di discriminazione. Un compromesso sarebbe un segnale di grande maturità”. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a Radio 24.

