Il leader della Lega da Pescara

“C’è stata una risposta popolare incredibile, più di 100 mila firme in tutta Italia in un weekend. L’obiettivo del milione di firme secondo me andrà ampiamente superato”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Pescara per il primo weekend di raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Sulle amministrative ha aggiunto: “Pd e 5 Stelle vanno divisi quasi ovunque, l’obiettivo della destra è essere compatto nel nome del cambiamento”.

