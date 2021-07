Raccolta firme per i quesiti ma in pochi conoscono il tema: "Qui per fiducia a Salvini"

(LaPresse) Partono i banchetti della Lega per sostenere i referendum sulla Giustizia. I militanti sono stati impegnati tutto il week end a raccogliere le firme, buona l’affluenza ma quasi tutti aderiscono per “fiducia” a Salvini anche se pochi conoscono i quesiti referendari, lanciati anche dai Radicali. Tra le proposte la responsabilità civile dei magistrati e la separazione delle carriere tra pm e giudici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata