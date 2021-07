Il presidente del Consiglio Regionale: "Iniziativa importante di formazione"

Nella sede del Consiglio Regionale del Lazio di via della Pisana si sono conclusi i corsi antincendio boschivo per circa 700 volontari di protezione civile, che a breve saranno destinati ad intervenire sugli scenari operativi degli incendi boschivi, mettendo in pratica quanto acquisito durante questa specifica formazione. I corsi di 24 ore complessive ciascuno, realizzati nell’ambito dell’Accordo di Programma tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, grazie alla collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in qualità di docenti, hanno avuto lo scopo di far acquisire da parte dei volontari operativi le informazioni necessarie per valutare i rischi nelle aree di intervento e nell’uso delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale per adottare i necessari comportamenti di sicurezza e autotutela.

