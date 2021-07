Il giornalista: "Non so nemmeno amministrare un condominio figuriamoci Milano"

“Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo, perché mi romperei i co***ni a fare quel mestiere lì che non so fare”. Così Vittorio Feltri raggiunto da LaPresse a margine della presentazione del libro di Giorgia Meloni a Milano. “Non so neanche amministrare un condominio, figuriamoci Milano. Il consigliere si gratta le palle, fin lì ci riesco” ha concluso Feltri.

