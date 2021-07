La leader di FdI nel capoluogo lombardo a margine della presentazione del suo libro

Luca Bernardo “mi ha fatto un’ottima impressione. E’ sicuramente un profilo di grande serietà e umanità, da madre non posso che avere una passione per un pediatra. Chiaramente bisognerà parlarne con il resto della coalizione, ci vedremo nelle prossime ore. Confronterò le mie impressioni, che sono sicuramente ottime, con quelle degli alleati”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a proposito del possibile candidato di centrodestra come sindaco di Milano, a margine della presentazione del suo libro nel capoluogo lombardo. “I tempi ci sono per mettere in piedi una proposta estremamente seria” ha aggiunto.

