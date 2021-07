Il parlamentare della Lega: "Tra noi scaramucce e divisioni che ci sono sempre state"

“Io non entro nel merito di problematiche” relative a Fratelli d’Italia. “Ora abbiamo da gestire anche i presidenti di Municipio, ma queste divisioni ci sono sempre state in tutte le elezioni. A parte le divisioni o scaramucce, credo che alla fine troveremo una quadratura”. Lo ha dichiarato il deputato della Lega Claudio Durigon in relazione alle elezioni Amministrative che, martedì 6 luglio, vedrà il Centrodestra impegnato ancora una volta per chiudere definitivamente la rosa dei candidati unitari.

