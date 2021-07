La ministra per gli Affari regionali: "L'esecutivo sta facendo cose buone per il Paese"

La crisi del Movimento Cinque Stelle può rappresentare un rischio per il governo? “Non commento quello che sta avvendo in casa d’altri. Credo comunque che il gradimento del premier Draghi sia talmente elevato, e credo che questo governo stia facendo delle cose buone, cose che servono al Paese, che, francamente, di pericoli non ne vedo”. Lo ha dichiarato la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, a margine dell’assemblea generale di Assolombarda.

