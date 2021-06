Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando lasciando palazzo Chigi al termine del Cdm

(LaPresse) L’accordo sottoscritto ieri con le parti sociali “che impegna tutti a usare gli ammortizzatori sociali al meglio per evitare quanto più possibile danni di carattere sociale e per mantenere i livelli occupazionali e la capacità competitiva delle imprese è un grandissimo risultato”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando lasciando palazzo Chigi al termine del Cdm. “Credo sia davvero una buona notizia e mi auguro sia il presupposto per la ripresa di un metodo che può affrontare più in generale le sfida che ha di fronte il Paese. Credo che il dialogo sociale sia una pratica molto importante e molto utile che può dare una risposta alta alle domande del Paese”.

