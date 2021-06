La leader di Fratelli d'Italia: "Non sono abituata a mortificare il mio partito"

“Su Napoli noi siamo interessati ad approfondire la candidatura di Catello Maresca e siamo assolutamente interessati a valorizzare il suo profilo civico. Però, come rispettiamo il profilo civico, chiediamo rispetto per il nostro profilo politico”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni sulla candidatura per le elezioni comunali a Napoli. “Io non sono abituata mortificare Fratelli d’Italia. Un simbolo rafforzerebbe la candidatura e quindi sta a Maresca decidere se vuole accettare i simboli di partito. Se non li accetta, Fratelli d’Italia non è disposta a sostenerla”, ha puntualizzato Meloni.

