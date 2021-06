Tra i parlamentari del Movimento Cinque Stelle si è aperta una frattura tra quanti stanno con Giuseppe Conte - come Vito Crimi - e quanti restano con Beppe Grillo

(LaPresse) Tra i parlamentari del Movimento Cinque Stelle si è aperta una frattura tra quanti stanno con Giuseppe Conte – come Vito Crimi – e quanti restano con Beppe Grillo. Tra questi c’è il deputato Luigi Gallo. “Abbiamo sostenuto Giuseppe Conte in tutte le sue scelte da premier e riteniamo sia stato il miglior presidente del Consiglio di sempre, ma per il ruolo di rinnovamento del Movimento 5 Stelle non è la persona adatta”, ha dichiarato il parlamentare pentastellato, intercettato dai cronisti fuori dalla Camera dei Deputati. “Non è vero che ci siamo accorti tardi. Per la prima volta in questi mesi è stato aperto un confronto sulla possibilità di avere Conte come leader del Movimento”, ha aggiunto Gallo. “Secondo gli avvocati di Grillo, Rousseau è l’unico passaggio necessario per poter procedere con tutte le altre decisioni che prenderemo”.

