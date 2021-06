Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, a margine di un'incontro a Milano con il sindaco Beppe Sala

(LaPresse) “I 5 Stelle non solo stanno esplodendo ma hanno espresso il degrado della cultura politica di questo Paese. Io penso che vadano cancellati dalla storia politica di questo Paese. Tutti i tentativi per tenerli in piedi da parte del Partito Democratico sono pericolosissimi e sbagliati“. Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, a margine di un’incontro a Milano con il sindaco Beppe Sala, a proposito del M5S. “Non credo che sia giusto e dignitoso vedere sui giornali una discussione tra Grillo e Conte, penso che debbano sparire e tornare a fare i lavori che facevano prima. Liberiamoci di questi buffoni” ha detto ancora Calenda.

