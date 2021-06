Il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un incontro con il leader di Azione Carlo Calenda

(LaPresse) “Sono amico di Calenda, lo considero un’anima importante e ho capito fin dall’inizio la sua volontà di candidarsi e la sua testimonianza di un’idea di come Roma andrebbe recuperata in termini di servizi”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un incontro con il leader di Azione Carlo Calenda. “A Milano è più facile fare il sindaco, perché parti da una situazione in cui bene o male trasporti e pulizia funzionano da tanto tempo. Fare il sindaco di Roma significa partire da qualche giro indietro. Dopodiché, diciamocela tutta: perché il nostro Paese funzioni bene, deve funzionare bene Roma. In questo momento è più importante Roma per il nostro Paese. E lo dico da sindaco di Milano”, ha aggiunto Sala.

