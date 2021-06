Atteso il via libera al decreto ponte dopo l'accordo raggiunto a Palazzo Chigi

Il Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio pronto a dare l’ok al decreto ponte sul blocco dei licenziamenti, dopo l’intesa raggiunta ieri tra governo, sindacati e imprese al termine del vertice-fiume a Palazzo Chigi. Le parti sociali hanno siglato, assieme al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro del Lavoro Andrea Orlando un accordo, che prevede l’impegno a ricorrere a tutti gli ammortizzatori sociali prima di far scattare i licenziamenti. Confermato il blocco solo per il settore tessile, per quello della moda e per il calzaturiero. Ma c’è un impegno ad utilizzare in ogni caso, per tutti, le 13 settimane di Cig ordinaria disponibili. Soddisfatti i segretari di Cgil, Cisl e Uil che parlano di segnale importante.

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle 16 a Palazzo Chigi.

