Dopo lo strappo con Grillo l'ex premier si concede una partita a padel e risponde con ironia: "Era un allenamento"

(LaPresse) All’indomani dello strappo con Beppe Grillo, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte si concede una partita di padel con la compagna Olivia Paladino. Al rientro a casa è stato avvicinato da alcuni giornalisti con i quali non ha voluto commentare ulteriormente i fatti dopo l’intervista esclusiva rilasciata in mattinata ai microfoni di La Presse. Mentre guadagnava l’uscio di casa è stato avvicinato da un passante che ha chiesto se almeno questa partita l’avesse vinta: “Era un allenamento”, la risposta ironica di Conte, che ai cronisti ha poi detto: “Sarete informati nelle prossime ore”.

