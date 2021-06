Il leader della Lega a margine della sua visita al cantiere Tav di Chiomonte

“Il Conte che ho seguito era l’allenatore dell’Inter, dell’altro mi interessa poco. Chi se ne frega, se ha più ragione Conte o Grillo mi interessa meno di zero”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in visita al cantiere Tav di Chiomonte in Piemonte, a proposito dei dissidi interni al Movimento 5 Stelle. “Via il coprifuoco, via le mascherine, lavoro, lavoro, lavoro, socialità” ha aggiunto a proposito della pandemia.

