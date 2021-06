L'ex premier presenterà domani un documento a Crimi e Grillo

Sembrava uno strappo definitivo ma non lo è: Giuseppe Conte in conferenza stampa ripercorre quanto accaduto in questi mesi con il Movimento 5 Stelle, definendolo “lacerato da contraddizioni” e si appella a Beppe Grillo. “No a una diarchia” dice l’ex premier, che presenterà domani un documento con punti per lui “imprescindibili”. “Spetta a lui – ha detto Conte a proposito di Grillo – decidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura o il genitore padrone”.

