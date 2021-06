Così Giuseppe Conte in conferenza stampa a Roma a proposito del suo rapporto con Grillo e il M5S

(LaPresse) “Con Beppe Grillo sono emerse diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. Beppe mi è sembrato ritenere che tutto vada bene così, salvo alcuni moderati aggiustamenti. Io l’ho già detto che non mi sarei invece mai prestato a una mera operazione di facciata o di restyling. Non credo che abbia senso imbiancare una casa che necessità di una profonda ristrutturazione”. Così Giuseppe Conte in conferenza stampa a Roma a proposito del suo rapporto con Grillo e il M5S. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata