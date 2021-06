L'ex premier in conferenza stampa a Roma

Nel Movimento 5Stelle “si avverte la forte autentica mancanza di una leadership solida. Un movimento lacerato da contraddizione e ambiguità“. Così Giuseppe Conte in conferenza stampa a Roma a proposito dei dissidi con Beppe Grillo e della situazione del Movimento 5 Stelle. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

