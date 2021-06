Il titolare del Lavoro a conclusione del G20 di Catania

(LaPresse) “Da domani inizierò a sottoporre ai ministri maggiormente interessati la proposta di riforma degli ammortizzatori sociali. Un primo passaggio con il Ministero dell’Economia c’è già stato e il confronto sta continuando”. E’ l’annuncio del ministro del Lavoro Andrea Orlando nella conferenza stampa conclusiva del G20 sul Lavoro di Catania mercoledì 23 giugno. E’ la riforma forse più attesa dagli italiani in dirittura d’arrivo a rubare la scena nell’incontro fra i venti ministri riuniti sotto la presidenza italiana.

La mediazione sulla proroga del blocco dei licenziamenti è ancora in alto mare e le possibilità che si trovi un accordo sono sempre più remote. “E’ nota la mia proposta sulla questione, è noto quale sia lo stato dell’arte, è noto il fatto che in Parlamento al momento non si sia trovata un’intesa che affronti quello specifico punto – ha spiegato Orlando. “Sono però ottimista rispetto al fatto che si possano integrare gli strumenti attualmente disponibili con altri strumenti che aiutino ad affrontare le situazioni di difficoltà e vadano nella direzione di tener conto, come detto in queste settimane, della diversa entità dell’impatto della crisi sui diversi settori e sullo stato di difficoltà che spesso si era determinato anche rispetto al covid in maniera pregressa”, ha aggiunto.

