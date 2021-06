Così il vicepresidente di Forza Italia alla presentazione del candidato governatore

(LaPresse) “Ripartiamo da questa sala dove festeggiammo la vittoria di Jole Santelli, nel nome nuovo di Roberto Occhiuto e del buon lavoro di Spirli‘”. Lo ha detto Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia a Lamezia Terme (Catanzaro) in occasione della presentazione del candidato governatore calabrese per il centrodestra Roberto Occhiuto. “Forza Italia aveva la guida della Regione e vogliamo essere ancora il primo partito in Calabria e vogliamo collaborare con le altre forze che sostengono Occhiuto”, ha aggiunto il numero due azzurro.

