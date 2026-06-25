Terremoto in Venezuela, danneggiato l'edificio della televisione VTV a Caracas

Due forti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 in Venezuela hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Almeno 32 persone sono morte, 700 sono rimaste ferite. Il Ministero del Potere Popolare per la Comunicazione e l’Informazione ha condiviso filmati dall’interno dell’edificio del canale statale Venezolana de Televisión (VTV). Come mostra il video, parti della facciata sono cadute danneggiando i veicoli parcheggiati accanto alla struttura. I soccorritori scavano tre le macerie.