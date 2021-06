Il candidato governatore del Centrodestra: "Spero in una campagna elettorale civile"

(LaPresse) “Ringrazio innanzitutto il presidente Berlusconi, i dirigenti del mio partito, a cominciare dalla senatrice Ronzulli e il coordinatore Antonio Tajani, i leader della coalizione che, in uno spirito di unità, mi hanno offerto un ticket per il governo della Regione Calabria. Dimostreremo che la Calabria non è una regione ingovernabile. Vinceremo, mentre c’è un Centrosinistra che stenta a trovare un candidato”. Lo ha dichiarato Roberto Occhiuto, candidato presidente della Regione Calabria per il Centrodestra. Occhiuto sarà in ticket con Nino Spirlì, attuale presidente facente funzioni dopo la morte di Jole Santelli. “Spero in una campagna elettorale civile e concentrata sulle questioni che riguardano lo sviluppo della Calabria, il lavoro il rilancio della sanità”, ha aggiunto Occhiuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata