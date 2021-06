Il leghista: "Nei fatti la federazione di Centrodestra c'è prima fuori dal Palazzo che nel Palazzo"

(LaPresse) “Ogni settimana ci troviamo e risolviamo a differenza della sinistra. In Calabria ci sarà il ticket Occhiuto-Spirlì, sono contento e contiamo di avere altri cinque anni di buon governo per dimostrare al mondo quanto è bella, forte e laboriosa la Calabria. Sono contento anche di aver lavorato per mediare e risolvere. Ci saranno altri incontri per Milano e Bologna e settimana prossima chiuderemo. Anche a Milano saranno candidati civici, questo vale per tutte le città dove si va a votare. Nei fatti la federazione di centro destra c’è prima fuori dal Palazzo che nel Palazzo”. Matteo Salvini dopo il vertice di centrodestra per i candidati alle prossime amministrative.

