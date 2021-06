Il leader della Lega: "L'Italia non può essere il campo profughi d'Europa"

(LaPresse) Sullo stallo di Bruxelles in relazione alla redistribuzione dei migranti tra i Paesi dell’Unione europea, Matteo Salvini dice: “Non ne dubitavo”. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, per la presentazione del candidato governatore calabrese del Centrodestra Roberto Occhiuto, il leader della Lega dichiara: “Io ringrazio il presidente Draghi perché quantomeno mette in discussione, a Bruxelles, il fatto che l’Italia non può essere il campo profughi d’Europa. Però aspetto che il ministro dell’Interno faccia il ministro dell’Interno. In Spagna difendono i confini, in Francia difendono i confini, a Malta difendono i confini, in Slovenia difendono i confini, ovunque difendono i confini… Draghi sta portando a livello internazionale il problema. Io chiedo al ministro dell’Interno di difendere i confini. Si può fare. L’ho fatto io senza essere un genio, lo può fare tranquillamente anche lei”.

