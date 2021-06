Il leader della Lega contrario alla proposta di PD e M5S: "Difficile stare dietro a Letta"

Matteo Salvini è contrario alla proposta di Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle sul conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano in carcere al Cairo da quasi un anno e mezzo. “Star dietro alle proposte di Letta è complicato, perché non sempre è costruttivo. Io sto lavorando con le autorità egiziane per arrivare al risultato. Le cittadinanze spot non risolvono i problemi. Anzi, complicano i problemi. Letta preferisce gli spot io il risultato”, ha dichiarato Salvini a margine di una iniziativa elettorale del candidato del Centrodestra Enrico Michetti.

