In centinaia ad ascoltarlo in piazza Carità

(LaPresse) Antonio Bassolino, candidato a sindaco di Napoli torna in piazza tra i suoi sostenitori. In centinaia ad ascoltarlo in piazza Carità. “Mi candido alla guida di Napoli perchè attraversa un momento complicato e i cittadini me lo chiedono. Da sempre i napoletani mi dimostrano affetto, anche quando in un periodo difficile il Pd mi ha lasciato solo”, ha detto l’ex ministro del Lavoro e presidente della regione Campania.

