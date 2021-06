Le parole del candidato a sindaco che delinea i contorni della sua discesa in campo

Catello Maresca, candidato civico a sindaco di Napoli per le prossime Amministrative che si terranno in autunno, ai microfoni di LaPresse, delinea i contorni della sua discesa in campo. Sottolinea di essere libero da etichette di partito, la sua candidatura non parte da Roma e ha un sogno ” Ridare a Napoli e ai suoi cittadini l’orgoglio di essere napoletani”.

