Il leader in pectore del M5S è in città per la conferenza stampa con il candidato sindaco Manfredi

(LaPresse) Bagno di folla per l’ex premier Giuseppe Conte e leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, a Napoli per la conferenza stampa del candidato sindaco del centrosinistra Gaetano Manfredi. Al suo arrivo in città, in tanti hanno voluto scattare selfie con lui, stringergli la mano (nonostante la pandemia). Un’accoglienza che è piaciuta all’ex presidente del Consiglio, tanto che quando un collaboratore lo avvisa di una telefonata, risponde ‘Non posso, dì che sto in mezzo alla gente’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata