(LaPresse) “Non è un cammino difficile, quando ho la possibilità di tornare tra la gente. Negli ultimi tempi, quando ero a Palazzo Chigi, ho sofferto molto anch’io per le distanze. La possibilità di tornare a parlare con la gente, a contatto con la gente, è molto importante, è il sale della politica”. Lo ha detto il leader in pectore del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, poco prima dell’inizio della conferenza stampa con Gaetano Manfredi, candidato sindaco del Centrosinistra a Napoli. “Quindi non è un cammino difficile, è più facile di prima da questo punto di vista. Certo, le sfide che adesso ci aspettano in campagna elettorale sono importanti. Lo faremo col sorriso, portando le nostre proposte su tutti i territori, senza combattere avversari”, ha rimarcato Conte. “Noi lavoreremo per le nostre proposte, per ascoltare le persone, per capire le loro esigenze, oggi più che mai alla luce delle tante sofferenze accumulate”, ha concluso l’ex premier.

