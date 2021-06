Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra in conferenza stampa

(LaPresse) “Faccio un appello a tutte le forze migliori della città, perché si impegnino in questa grande sfida. Stiamo costruendo un progetto collettivo”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra Gateano Manfredi in conferenza stampa. Per quanto riguarda le liste “non abbiamo un numero magico. Noi dobbiamo avere due caratteristiche: la coalizione dev’essere plurale e le liste non devono essere personali. Non devono essere fatte per eleggere un candidato”, ha chiarito Manfredi, nel discorso di presentazione della sua candidatura. “Sarà un’area ampia con varie sensibilità ed è giusto che si presentino agli elettori. Ma l’ultima parola sulle liste è mia, ci sarà un’offerta politica plurale ma molto chiara”.

