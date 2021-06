Piccolo imprevisto durante l'intervento sul palco del ministro degli Esteri

(LaPresse) Luigi Di Maio interrompe il suo discorso per sincerarsi delle condizioni di una donna. Il ministro degli Esteri sta parlando dal palco durante una visita ad Ercolano, dove si è recato per ritirare un premio, e si accorge che una persona tra il pubblico si è sentita male. Accertato che non si trattava di nulla di grave Di Maio ha proseguito il suo intervento.

