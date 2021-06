Il ministro: "Italia in ripresa, adesso spendere bene le risorse"

(LaPresse) “Del piano europeo di ripresa e resilienza ci sono circa 100 miliardi di euro che vanno al Sud, dobbiamo spenderli bene e in fretta o li perdiamo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine della cerimonia di consegna del Premio Euromediterraneo a Ercolano, Napoli. “Questo è un grande momento dal punto di vista della ripresa economica, tutti i dati sono positivi. Ci sono circa 200mila posti di lavoro in più negli ultimi 4 mesi. Dobbiamo fare in modo che la Campania e città come Napoli si aggancino a questa ripresa e creare posti di lavoro per giovani e meno giovani. Dobbiamo aiutare ristoratori, commercianti, imprese: il lavoro di questo governo di unità nazionale, il governo Draghi, serve a rimettere in carreggiata il paese e a lanciarlo verso la ripresa”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata