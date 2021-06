Il capo dello Stato a un evento per le scuole a Castelporziano promosso da Coldiretti

“Il successo dell’iniziativa è espresso dall’entusiasmo di bambini e ragazzi, nel loro coinvolgimento, segno che le nostre speranze sul future sono bene riposte nei giovani. Allo stesso ci mostra come sia un nostro dovere offrire loro occasioni per riflettere e comprendere il modo in cui procedere in futuro”. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla prima festa dell’educazione alimentare nelle scuole nella tenuta presidenziale di Castelporziano, promossa da Coldiretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata