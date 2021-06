Nel pomeriggio il bilaterale con il padrone di casa, il primo ministro britannico Boris Johnson

(LaPresse) Il premier Mario Draghi è atterrato venerdì in tarda mattinata all’aeroporto di Newquay, in Cornovaglia. per partecipare ai lavori del G7 che si tengono a Carbis Bay. Nel pomeriggio il bilaterale con il padrone di casa, il primo ministro britannico Boris Johnson.

