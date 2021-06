Insieme al premier anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini alle celebrazioni per il 207esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri

(LaPresse) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al ministro per la Difesa Lorenzo Guerini, ha partecipato alle celebrazioni per il 207esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla caserma ‘De Tommaso’ a Roma e ha consegnato alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro al Merito Civile per lo “straordinario impegno e ammirevole dedizione nel garantire il rispetto delle norme poste a salvaguardia dei rapporti d’impiego, delle prestazioni d’opera e della sicurezza sui luoghi di lavoro” e come riconoscimento delle “complesse attività di controllo e investigative” con cui “il Reparto conseguiva risultati di assoluto rilievo nel contrasto allo sfruttamento illecito delle maestranze e all’odioso fenomeno della tratta degli esseri umani”, come scritto nelle motivazioni.

