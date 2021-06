E' successo a Verbania, la reazione dell'assessore all'Istruzione: "strumentalizzare la scuola pubblica per fini politici di parte è quanto di più scorretto si possa fare"

Il Gruppo Giovani di Fratelli d’Italia di Verbania propone di regalare la biografia di Giorgia Meloni alle scuole superiori ma l’amministrazione non ci sta. “La proposta che arriva dalla giovanile di Fratelli d’Italia di donare il libro di Giorgia Meloni alle biblioteche scolastiche degli Istituti Superiori del territorio è un atto di provocazione politica che supera ogni limite” spiega Riccardo Brezza, assessore dem all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Verbania. “Che i giovani facciano politica e si occupino della cosa pubblica è senz’altro una buona notizia, ma strumentalizzare la scuola pubblica per fini politici di parte è quanto di più scorretto si possa fare” spiega ancora Brezza.

“Il mio ruolo amministrativo mi impone di scindere il giudizio politico da quello istituzionale. Ma questo non mi impedisce di esprimere tutta la mia contrarietà verso questa proposta che non ha alcuna possibilità di essere realizzata” prosegue ancora Brezza. “Gli studenti e le studentesse leggono e leggeranno ciò che vogliono, ma non saranno i partiti politici a decidere cosa. Quindi, per quanto di mia competenza, la biografia di Giorgia Meloni continuerà a rimanere fuori dalle scuole verbanesi” conclude l’assessore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata