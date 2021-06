Così il presidente di Confindustria a margine della presentazione dell'hub vaccinale nella sede di Viale dell'Astronomia

(LaPresse) “Patto Paese? Mi ritrovo nelle parole del ministro Speranza, ricordo che a già settembre dell’anno scorso all’assemblea pubblica di Confindustria avevo chiesto un patto per l’Italia, perché solo lavorando tutti insieme riusciremo a uscire forti da questa crisi”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine della presentazione dell’hub vaccinale nella sede di Viale dell’Astronomia. “Oggi abbiamo una grande occasione: la possibilità di fare quelle riforme che il Paese attende da 25 anni e che non è mai riuscito a fare perché mancavano le risorse. Oggi questa scusa non c’è più”, ha aggiunto.

